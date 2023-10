Van der Bellen:„Antisemitismus hat in Österreich keinen Platz“

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich in seiner TV-Ansprache zum Nationalfeiertag gegen „jede Form von Antisemitismus“ und Hass ausgesprochen. „Antisemitismus hat hier keinen Platz“, betonte das Staatsoberhaupt. Die Politikerinnen und Politiker aller Parteien mahnte Van der Bellen, auf Populismus zu verzichten und sich stattdessen auf die Lösung von konkreten Probleme zu konzentrieren.„Wir feiern heute unsere Heimat.

Er bitte die Bevölkerung dennoch: „Verlieren Sie trotz allem das Wesentliche nie ganz aus den Augen. Es darf uns niemals egal sein, wohin sich unser Land und unsere Welt bewegen.“ Man müsse unterscheiden zwischen Nachrichten, die nur gemacht würden, um Klicks zu generieren und zur Abstumpfung beizutragen und jenen Nachrichten, die wesentlich und wichtig seien.

