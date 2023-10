Van der Bellen am Nationalfeiertag: Appell an Gemeinschaftlichkeit

26.10.2023 17:31:00 / Herkunft: ORF

Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht sich in seiner traditionellen Ansprache am Nationalfeiertag gegen Spaltung aus und betont die Bedeutung von Frieden angesichts der kriegerischen Handlungen in der Ukraine und dem Nahen Osten. Deutliche Worte findet er gegen Antisemitismus und Hass.