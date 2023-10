USA warnen vor „erhöhtem Risiko“ einer Ausbreitung des Krieges, Hilfskonvoi erreicht Gazastreifen

30.10.2023 08:01:00 / Herkunft: DiePressecom

Israelische Luftangriffe treffen laut palästinensischen Medienberichten Gebiete in der Nähe der Krankenhäuser Shifa und Al-Quds in Gaza-Stadt. Israels Armee hat nach eigenen Angaben auch Ziele in...