USA plant erste Mondlandung nach über 50 Jahren

Am Montag soll der nächste große Schritt gesetzt werden, um die USA über fünf Jahrzehnte nach dem Ende des Apollo-Programms wieder zurück zum Mond zu bringen. Die US-Weltraumbehörde (NASA) ist diesmal allerdings nur einer von mehreren „Passagieren“. Das zentrale Frachtgut an Bord der Rakete des US-Joint-Ventures United Launch Alliance ist der Mondlander „Peregrine“ des Unternehmens Astrobotic. Mit dabei ist aber auch Fracht ganz ohne wissenschaftlichen Anspruch.

Wenn der Start Montagfrüh gelingt, dann können sich die Beteiligten gleich über mehrere Premieren freuen. Es ist nicht nur der Auftakt zur ersten US-Mondlandung nach über 50 Jahren, sondern auch der Jungfernflug einer neuen Raketenserie – der von der United Launch Alliance entwickelten „Vulcan Centaur“. Rund zwanzig Jahre Entwicklungszeit steckte das Joint Venture von Lockheed Martin und Boeing in die neue Rakete. Die Kapsel an der Spitze der Rakete stammt allerdings von einem anderen Spieler im neu entfachten Rennen Richtung Mond: Astroboti





