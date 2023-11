US-Unternehmer Prince vor Gericht in Österreich

Ließ der schillernde US-Unternehmer Prince in Wiener Neustadt Kleinflugzeuge für militärische Zwecke umbauen und ohne Genehmigung außer Landes bringen? Der Milliardär und Gründer einer früheren amerikanischen Söldnerfirma sagte am Donnerstag: „Nicht schuldig“.

Es ist ein Gerichtsverfahren, das über Österreich hinaus für Aufsehen sorgt: Seit Jahren wurden wiederholt Pläne kolportiert, Erik Prince – Milliardär, Gründer der US-Söldnerfirma Blackwater und Vertrauter von Ex-US-Präsident Donald Trump – könnte mit dem Aufbau einer Art privaten Luftwaffe für den Einsatz in diversen Krisengebieten dieser Erde geliebäugelt haben. Am Donnerstag stand Prince nun in Niederösterreich vor Gericht. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Anklage gegen Prince und vier Mitbeschuldigte erhoben. Laut Strafantrag sollen bei der Firma „Airborne Technologies“ in Wiener Neustadt zwei Kleinflugzeuge des Typs „Thrush“ so modifiziert worden sein, dass sie danach „Kriegsmaterial“ darstellte

