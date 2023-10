US-Luftangriffe auf von Iran unterstützte Einrichtungen in Syrien

Laut einer Erklärung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin wurden die Angriffe von US-Präsident Joe Biden angeordnet. Die angegriffenen Einrichtungen seien von den iranischen Revolutionsgarden und unterstützten Gruppen genutzt worden. Die Angriffe hätten ein Waffenlager und ein Munitionslager getroffen, die von der IRGC und den von ihr unterstützten Milizen genutzt würden, sagten hochrangige US-Beamte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.

Die Ziele hätten sich in der Nähe von Abu Kamal befunden, einer syrischen Stadt an der Grenze zum Irak. Ausgeführt hätten die Luftangriffe zwei F-16-Kampfjets, so einer der Beamten laut Reuters.„Diese gezielten Schläge zur Selbstverteidigung sind eine Reaktion auf eine Reihe von anhaltenden und größtenteils erfolglosen Angriffen gegen US-Streitkräfte im Irak und in Syrien durch vom Iran unterstützte Milizen, die am 17.

Laut US-Beamten wurden die Angriffe nicht mit Israel koordiniert. In der Erklärung von Austin hieß es, die Operation sei unabhängig von Israels Krieg gegen die Hamas. Austin fügte hinzu: „Wir fordern weiterhin alle staatlichen und nicht staatlichen Akteure auf, keine Maßnahmen zu ergreifen, die zu einem breiteren regionalen Konflikt führen würden. headtopics.com

Die jüngste Attacke ereignete sich laut Ryder in der autonomen Region Kurdistan im Nordirak. Es habe „keine Verluste“ und „einige kleinere Schäden an der Infrastruktur“ gegeben. Die Angriffe seien mit einer „Mischung aus Einwegangriffsdrohnen und Raketen“ erfolgt, sagte Ryder. „Wir wissen, dass es sich um vom Iran unterstützte Milizen handelt, und natürlich machen wir den Iran für diese Gruppen verantwortlich.

Im Irak sind etwa 2.500 US-Soldatinnen und Soldaten stationiert, in Syrien etwa 900. Sie sind Teil der Bemühungen, ein Wiederaufleben der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu verhindern, die in beiden Ländern einst bedeutende Gebiete kontrollierte, aber in einem mehrjährigen blutigen Konflikt von lokalen Bodentruppen zurückgedrängt wurde, die durch internationale Luftangriffe unterstützt wurden. headtopics.com

