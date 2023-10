Urkunden für kommunale Kommunikatorinnen und Kommunikatoren in Zwettl

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Mit dem zehnten Modul über „Medienarbeit in der Gemeinde“ und damit dem Abschluss des Lehrgangs hat Markus Füxl für die Stadtgemeinde Zwettl von Kultur.Region.Niederösterreich-Geschäftsführer Martin Lammerhuber und Lehrgangsleiter Wolfgang Gramann eine Urkunde überreicht bekommen.

Auszeichnung für kommunale Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, darunter drei Gemeinden aus dem Bezirk Zwettl. Sechs Gemeinden haben nach Abschluss des kompletten Lehrgangs „Kommunale Kommunikation" der Akademie der Kultur.Region.Niederösterreich ihre Urkunden bekommen. Damit haben sie in zehn Modulen über die vielen Gangarten der Kommunikation für die Arbeit in den eigenen Gemeinden gelernt.

Dramatische Rettungsaktion: Mutter und Kleinkind fielen von Brücke in Schwaz in den Inn. Dramatische Szenen haben sich am Samstagnachmittag in Schwaz abgespielt.

