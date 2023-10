Uraufführung in der Basilika am Sonntagberg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

in einzigartiges Erlebnis vermittelte die Uraufführung der „Gesualdo-Fragmente“ von Karlheinz Essl in kongenialem Zusammenspiel mit einer Textmonatage, die Schauspieler Markus Hering nicht besser inszenieren hätte können.

Es war ein Gesamtkunstwerk vom Anfang bis zum Verklingen des letzten Tons in der Basilika am Sonntagberg. Und Anfang hieß in diesem Fall eine Stunde vor Beginn des Konzerts. Denn bereits ab 18.30 Uhr wurde am Samstag das heilige Grab in der Basilika mit Motetten von Carlo Gesualdo da Venosa von Tonband bespielt; Musik, die in die sphärischen Fragmente des Komponisten Karlheinz Essl übergleiten ließ, die ab 19.30 Uhr im nur spärlich beleuchteten Raum der Kirche erklang. headtopics.com

Essl verwendete zwei Kompositionen aus Gesualdos letztem Madrigalbuch, defragmentierte sie und montierte sie zu einem Klangteppich, der durch die Halligkeit des Kirchenschiffes noch überhöht wurde. Das eine war ein „schwebendes“ Vokalstück, das andere eine von Essl angefertigte Transkription für Laute, Gesualdos Lieblingsinstrument. Diese wurden von Markus Hering in seiner einzigartigen Rezitierkunst mit Textmontagen von Peter Back-Vega und Bernhard Herrmann konnektiert.

Ist Gesualdo zeitlich und stilistisch am Übergang der Renaissance zum Barock verortet, so bleibt sein manieristischer Stil stets der Vokalpolyphonie des 16. Jahrhunderts verpflichtet. Kennzeichnend für Gesualdos Kompositionsstil ist der häufige Einsatz von Chromatik und unerwarteten Tonartwechseln zum Zwecke der eindringlichen Ausdeutung der Textvorlagen. Damit fällt er aus seiner Zeit heraus und nimmt Stilprägungen des 20. Jahrhunderts förmlich vorweg. headtopics.com

