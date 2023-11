Unwetter in Norditalien: Fluss in Mailand trat über die Ufer

Schwere Unwetter sind in der Nacht auf Dienstag in Norditalien niedergegangen. Besonders betroffen war der Raum Mailand, wo der Fluss Seveso über die Ufer trat und ein ganzes Viertel im Norden der Finanzmetropole überschwemmte. Die Feuerwehr musste wiederholt ausrücken, um Keller und Straßenunterführungen vom Wasser zu befreien, berichteten die Behörden.

Die Schlechtwetterfront, die über ganz Norditalien lag, traf auch den Westen der norditalienischen Region Emilia Romagna besonders stark. In Parma wurde ein Mann vermisst, der am Montag in den Fluten eines Baches untergegangen war. Die Brücke über den Fluss Taro in der Nähe von Parma brach teilweise zusammen. Ein Stück des Bauwerks in der Gemeinde Terenzo stürzte ein, als der Fluss aufgrund der sintflutartigen Regenfälle anschwoll.

Wegen der heftigen Regenfälle galt in den Regionen Toskana, Venetien, Ligurien, Lombardei und Friaul-Julisch Venetien die Alarmstufe Orange. In der toskanischen Hafenstadt Livorno und vielen Städten in den Provinzen Lucca und Massa Carrara wurden vorsorglich die Schulen geschlossen.Wegen außergewöhnlichem Hochwasser haben die Behörden in Venedig am Montagabend die Aktivierung des Dammsystems Mose beschlossen, um die Lagunenstadt vor einer Flutwelle zu schützen. headtopics.com

Die Flutschutztore sind an drei Einfahrten zum Hafen der Stadt im Meer errichtet worden. Das milliardenschwere Bauprojekt war heftig umstritten, die Anlage wurde dann erstmals im Herbst 2020 in Betrieb genommen. In der Nacht auf den 13. November 2019 wurde Venedig noch einmal von einer katastrophalen Flutwelle heimgesucht. Das Wasser - angetrieben durch den Schirokko-Wind - stieg damals auf 1,87 Meter über dem Meeresspiegel.

