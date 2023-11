Unwetter-Chaos in Kärnten – hier drohen Überflutungen

Auch am Mittwoch spitzt sich die angespannte Hochwasser-Lage in Kärnten weiter zu. Aufgrund der starken Niederschläge steigen die Pegel im Süden Österreichs weiterhin stark an. Bereits am Dienstag wurde durch das Land Kärnten ein Krisenstab aktiviert, um sich die Verschärfung der Lage vorzubereiten.

"Warnung: Große, intensive Niederschlagsmengen von Donnerstag Abend, den 2.11.2023 bis Freitag", meldet der Hochwasserwarnservice.

Beide betonen:"Alle eventuellen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung werden, sobald sie notwendig sind, auch ergriffen." Das nächste Mal soll der Krisenstab am Donnerstag zusammenkommen.Besonders bedrohlich ist die Lage in Oberkärnten und den Karawanken. Hier werden bis Donnerstagabend zwischen 80 und 110 Liter pro Quadratmeter erwartet. Auch in Mittelkärnten (bis zu 60 Liter) und Unterkärnten (bis zu 50 Liter) bleibt die Lage angespannt. headtopics.com

Erschwerend hinzu kommen in Kärnten die sowieso schon hohen Grundwasser- und Seewasserstände. Stellenweise ist daher mit überfluteten Kellern zu rechnen."Die Expertinnen und Experten der Schutzwasserwirtschaft beobachten die Lage in den gefährdeten Gebieten ständig", hieß es am Dienstag seitens des Landes.bilden sich inneralpin und in prädestinierten Tälern und Becken dichte Nebelfelder aus. Auch im Donauraum ist mir Nebel zu rechnen.

