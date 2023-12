Die Unterstützung für die Ukraine bröckelt – und ohne sie werde das Land untergehen, sagen Beobachter. Ein Militärstratege analysiert die Situation. Wollte sich am Dienstag in Washington für eine Fortsetzung der US-Militärhilfen für sein Land einsetzen. Geplant waren Gespräche mit US-Präsident Joe Biden sowie mit Vertretern beider Kongresskammern. Selenski wollte auch den republikanischen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, treffen, dessen Parteiseit Wochen blockiert.

Bei seiner Ankunft in Washington hatte der ukrainische Präsident am Montag eindringlich vor einem Auslaufen der US-Hilfen gewarnt: Verzögerungen dieser Hilfen seien 'wahr gewordene Träume' für den russischen Staatschef Wladimir Putin. Die oppositionellen US-Republikaner hatten in der vergangenen Woche ein von Biden vorgelegtes Finanzpaket im Volumen von 106 Milliarden Dollar abgelehnt. Es enthält Ukraine-Hilfen in der Höhe von 61,4 Milliarden Dollar. Washington ist der wichtigste Unterstützer Kiews im Krieg gegen die russischen Invasionstruppe





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Britischer Außenminister sichert Ukraine militärische Unterstützung zuDer neue britische Außenminister David Cameron hat bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij in Kiew zugesagt, dem von Russland angegriffenen Land auch in Zukunft militärische Unterstützung zu gewähren.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Mit Video:Kleine-Zeitung-Geburtstag: 119 Denkanstöße, die das Land besser machenDie Kleine Zeitung feiert ihren 119. Geburtstag. Zu diesem Anlass präsentieren wir Ideen für ein zukunftsfittes Österreich – für jedes Lebensjahr eine.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Winter über Kiew: Ist die Ukraine dabei, den Krieg zu verlieren?Die Gegenoffensive der Ukraine hat die Erwartungen weit verfehlt. Von den versprochenen Militärhilfen aus dem Westen ist nur ein Bruchteil angekommen, und der Krieg in Nahost lenkt vom russischen Angriff ab. Von SiobhanGeets

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Mit C-ITS-Technologie mehr Sicherheit für Einsatzfahrzeuge → Blaulicht-Fahrzeuge im Fahrzeug-Cockpit sichtbarBlaulicht und Folgetonhorn bekommen Unterstützung: Mit C-ITS-Nachrichten, die direkt in die Fahrzeuge in der Nähe eines Einsatzfahrzeugs eingeblendet werden, kann die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden erhöht werden.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »