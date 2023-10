Unternehmer ohne Gas: EVN verlangt trotzdem Zahlung

Ein EVN-Kunde aus dem Bezirk Bruck legte sich mit dem Energieriesen an, hatte dann kein Gas und zog den Kürzeren.Wochenlang musste ein Unternehmer aus dem Bezirk Bruck zu seiner Schwägerin duschen fahren, weil er kein Gas und somit Warmwasser hatte. Jetzt soll er dennoch der EVN rund 2.640 Euro nachzahlen.Rückblick: Der Unternehmer hatte angeblich ohne jegliche Info eine massive Preiserhöhung erhalten, erhielt im Frühsommer eine Nachzahlung von rund 3.

Und obwohl er die EVN vor Gericht zerren hatte wollen, hofft er nun auf ein Entgegenkommen des Energieriesen."Die Hälfte zu bezahlen, kann ich mir vorstellen", streckt der Niederösterreicher die Hand aus.

Auf Nachfrage bei EVN zeigte sich der Konzern immer noch gesprächsbereit:"Wir werden uns den Fall nochmals ansehen und werden auf den Kunden zukommen."

