Unternalber Jungschar-Rapper für die Zukunft unseres Planeten

ie Unternalber Jungscharkinder zeigten in einer Aufführung die Entstehung der Welt und in drei Szenen die Zerstörung des Planeten. Eine Mahnung, auf die Erde achtzugeben, damit sie auch für die nächsten Generationen noch lebenswert ist.

Jeder will, dass seine Kinder und Enkelkinder ein lebenswertes Leben auf dieser Erde führen können. Nicht ganz so klar ist oft, wie dies möglich werden soll. Die Unternalber Jungscharkinder haben sich intensiv mit dem Thema „Bewahrung der Schöpfung“ beschäftigt und als Abschluss dieses Jahresschwerpunktes eine Aufführung auf die Beine gestellt. headtopics.com

Ausgehend von der biblischen Schöpfungsgeschichte wurde die Entstehung der Welt beschrieben und in drei Szenen die Zerstörung des Planeten dargestellt. Dazwischen wurde gesungen, getrommelt und gerappt, dass es eine wahre Freude war. „Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen war spürbar; die wochenlange harte Probenarbeit vergessen. Ein tolles Projekt, das nur unter Mithilfe vieler Beteiligter zustande kam“, berichtet Martina Widhalm.

Besonderer Dank galt den Jungscharbegleiterinnen Claudia Sojka, Christa Widhalm, Jutta Poinstingl, Michaela Artmann, Sophie Lauder und Martina Widhalm und den „Rhytmix“ unter der Leitung von Renate Trauner. Mit Unterstützung des Winzerhofes Poinstingl, des Weinguts Erwin Heilinger und Mietkoch Clemens Slama lud die Jungschar im Anschluss an die Aufführung in der Retzer Stadtpfarrkirche zum gemütlichen Ausklang ein. headtopics.com

