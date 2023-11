Unschuldige Frau in Mafiaermittlungen verwickelt

Michaela Kohlweiß wurde unverschuldet in Mafiaermittlungen gezogen. Staatsanwalt ließ ihr Handy und Tablet beschlagnahmen. „Völlig haltlose Anschuldigungen“, sagt ihr Anwalt., gab es bei Kohlweiß am 10. Oktober eine Hausdurchsuchung. Grünes Licht dafür sowie für sechs weitere Hausdurchsuchungen haben die Staatsanwaltschaft Graz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegeben. Ausschlaggebend dafür war eine europäische Ermittlungsanordnung der italienischen Behörden.

Stundenlang soll das Haus der Landespolizeidirektorin am Kärntner Landesfeiertag ab 7 Uhr durchsucht worden sein. Auch ihr privates Handy und ihr Tablet wurden, auf Anordnung der WKStA, beschlagnahmt. Geräte, von denen später alle Daten ausgelesen worden sind. Pikant ist diese Vorgehensweise auch, weil spätestens zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchungen für die Ermittler wohl schon ersichtlich gewesen sein dürfte, dass Kohlweiß Opfer einer Verwechslung wa





