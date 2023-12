UNO-Sicherheitsrat scheitert an Resolutionsentwurf für humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg

Im UNO-Sicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf für einen sofortigen humanitären Waffenstillstand im Gaza-Krieg gescheitert. Die USA legten am Freitag ihr Veto gegen den von den Vereinigten Arabischen Emiraten eingebrachten Entwurf ein. Zuvor hatte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres den Weltsicherheitsrat gedrängt, sich für einen solchen humanitären Waffenstillstand einzusetzen.13 der 15 Mitglieder des Gremiums stimmten Freitagabend in New York für den Resolutionsentwurf.

Die USA legten ihr Veto ein, Großbritannien enthielt sich. Zuvor waren bereits ähnliche Initiativen am Widerstand Washingtons gescheitert. Die USA hatten sich stets hinter Israel gestellt und angegeben, dass solche Vorstöße per Resolution die laufenden diplomatischen Bemühungen gefährden könnten. UNO-Generalsekretär Guterres hatte in einem seltenen Schritt auf eine humanitäre Feuerpause gedrängt. Er berief sich dazu auf Artikel 99 der UNO-Charta, der seit Jahrzehnten von niemandem in dieser Funktion herangezogen worden wa





