Uni-Campus mit antisemitischen Parolen beschmiert

Wie die Universität Wien am Montag mitteilte, wurden mehrere Hauswände auf dem Campus in der Spitalgasse am Wochenende mit antisemitischen Parolen beschmiert. Dort befindet sich auch das Institut für Judaistik, das zuletzt ebenfalls bereits Ziel antisemitischer Botschaften war, berichtet das"Ö1-Mittagsjournal".

"Jüdische Studierende fühlen sich an Universitäten zur Zeit nicht sicher", heißt es in dem Posting. Alon Ishay, Vertreter der jüdischen Studierenden, sagt, dass Vorfälle wie diese zugenommen hätten und das Sicherheitsgefühl belastet werde.29.10.2023:"Friends"-Star Matthew Perry ist tot.

US-Medien berichten, dass der aus der Sitcom"Friends" bekannte Schauspieler am Samstag tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden wurde.27.10.2023:"Keine Perspektive auf Frieden": So steht es um Ukraine.24.10.2023: Red-Bull-Fans buhten Verstappen bei Siegerehrung aus. headtopics.com

Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.10.2023: Maskenpflicht im Zug? Aufforderung ärgert Passagier. Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen.

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier. headtopics.com

Hitler-Parolen bei Massenschlägerei in Telfs: Fünf Personen verletztZu einer heftigen Schlägerei zwischen zwei Gruppen kam es am Samstag gegen 21 Uhr im Sportzentrum Telfs. Weiterlesen ⮕

Auto fährt auf Pferdekutsche auf: Kutscherin verletztEin 77-jähriger Mann ist am Sonntagabend mit seinem Auto auf eine langsam vor ihm fahrende Pferdekutsche aufgefahren. Dabei wurde die 23-jährige Kutscherin verletzt und teilweise von der Kutsche überrollt. Die Frau wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Weiterlesen ⮕

Sbg: Pkw fährt in Salzburg auf Pferdekutsche auf → 23-Jährige verletztSALZBURG: Am Abend des 29. Oktober 2023 ereignete sich in der Linzer Bundesstraße in Salzburg ein schwerer Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche. Weiterlesen ⮕

Schmackhafte Kürbisschlangen durch KlosterneuburgTierisch gut - diese Kürbisse warten noch auf dem Feld auf ihre Bestimmung. Weiterlesen ⮕

Nach Insolvenz:Käufer für SIM Campus in Sicht, aber Unterschriften beim Kaufvertrag fehlen nochSeit einem Jahr sucht Insolvenzverwalter Herbert Ortner für den SIM Campus in Eisenerz einen Käufer. Nun sind ein Anbot und der Entwurf eines Kaufvertrags da. Weiterlesen ⮕

Gratis wohnen für ein Jahr – Huawei mit Uni-AktionSpannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert 'Heute' drei aktuelle Kurzmeldungen. Weiterlesen ⮕