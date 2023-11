Ungleichheit beim Kochen: Frauen kochen mehr als Männer

Getty Images/iStockphotozum weltweiten Kochverhalten hat die wachsende Ungleichheit bei den häuslichen Kochgewohnheiten im Jahr 2022 unter die Lupe genommen. Die Studie umfasste 142 Länder.

Der World Cooking Index, eine Initiative von Gallup und Cookpad, zeigt, dass Frauen zwar genauso oft kochen wie 2021 (durchschnittlich 8,7 Mahlzeiten pro Woche), während die Kochgewohnheiten der Männer auf durchschnittlich 4,0 Mahlzeiten pro Woche zurückgingen. Das bedeutet, dass Frauen im Jahr 2022 4,7 Mahlzeiten mehr kochten als Männer.

In Italien ist die Ungleichheit quasi nicht vorhanden. Dort kochen die Männer mit einem geringen Vorsprung von 0,4 Mahlzeiten pro Woche mehr als Frauen. Spanien steht auf Platz 2. Dort sind es gerade einmal 0,3 Mahlzeiten mehr, die die Frauen pro Woche zubereiten. In Großbritannien kochen Frauen 0,6 Mahlzeiten mehr, in der Schweiz 0,7, in Frankreich 0,8, in Irland 0,8, in Irland, Deutschland und Luxemburg 0,9 Gerichte mehr. headtopics.com

