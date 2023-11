Ungarn verbietet Jugendlichen Zugang zu World Press Photo-Ausstellung

Beim World Press Photo Award wurde eine Fotoserie ausgezeichnet, die queere Menschen porträtiert. Darum dürfen Jugendliche unter 18 Jahren die Bilder nicht mehr sehen. „Unfassbar“ findet das die Geschäftsführerin des Fotowettbewerbs.

Eine schwer verletzte Schwangere kurz vor ihrem Tod. Eine junge Frau, der ein Bein amputiert wurde. Ausschreitungen bei einem Begräbnis. Die World Press Photos zeigen die Brutalität in den Konfliktherden dieser Welt, auch heuer wieder. Doch nicht wegen der Gewalt wurde Jugendlichen unter 18 Jahren in Ungarn der Zutritt zur World Press Photo Ausstellung verboten.

Ihre Porträts queerer Menschen haben eine rechtsextreme ungarische Abgeordnete dazu bewogen, Beschwerde beim Kulturministerium einzulegen, berichtet der „Spiegel“. Dieses untersagte Jugendlichen unter 18 den Zutritt in die Ausstellung, die derzeit im im ungarischen Nationalmuseum in Budapest zu sehen ist. Selbst in Begleitung ihrer Eltern dürfen sie die Bilder nicht mehr sehen, denn die Schau verstößt gegen das umstrittene ungarische Gesetz gegen LGBTQ-Inhalte. headtopics.com

