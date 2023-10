Ungarn startet neuen Anlauf für Großprojekt am Neusiedler See

Geplant sind ein Jacht- und Bootshafen, ein Strand mit Versorgungsgebäuden, ein Segelclub sowie ein Öko- und Freizeitpark. Die erste Ausschreibung war an Geld und Umweltschützern gescheitert. Die zweite Ausschreibung soll nun weniger kosten und in zweieinhalb Jahren fertig sein.

Ungarns Regierung hält am umstrittenen touristischen Großprojekt am Neusiedler See in Fertörakos fest. Das Vorhaben wird neu ausgeschrieben – diesmal mit geringerem Investitionsaufwand, unter anderem wurde der geplante Bau eines Hotels gestrichen. Die Fertigstellung ist laut ungarischen Medien in zweieinhalb Jahren vorgesehen. Eine erste Ausschreibung war 2022 wegen Finanzierungsproblemen und am Widerstand von Umweltschützern gescheitert.

Die neue Ausschreibung besteht aus zwei Teilen. Zum ersten gehören unter anderem ein Jacht- und Bootshafen, der Strand mit Versorgungsgebäuden, ein Segelclub, Parkplätze sowie ein Öko- und Freizeitpark. Der zweite Teil umfasst den Bau eines Besucher- und Ökozentrums. headtopics.com

Das ungarische Großprojekt war in Österreich und insbesondere im Burgenland von Beginn an wegen umweltrechtlicher Bedenken auf Gegenwind gestoßen. Bauminister János Lázár vermutete hinter dem vorübergehenden Aus „Interessen österreichischer Geschäftskreise“, die sich für einen Stopp des Vorhabens stark gemacht hätten, zitierte das Onlineportal „atlatszo.hu“.

