Ungarn blockiert EU-Hilfen für Ukraine

Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat seine Zustimmung zu weiteren EU-Hilfen für die Ukraine von der Freigabe blockierter EU-Mittel für sein Land abhängig gemacht. Ungarn verlange „nicht die Hälfte, nicht ein Viertel, sondern alles“, sagte Orban am Freitag in einem Interview im ungarischen Radio mit Blick auf EU-Gelder in Höhe von zwölf Milliarden Euro, die wegen Rechtsstaatsverfehlungen nach wie vor zurückgehalten werden.

Der ungarische Regierungschef hatte beim EU-Gipfel am Donnerstag mit seinem Veto die Auszahlung weiterer EU-Hilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro blockiert. Ungarn kann laut Orban auch den EU-Beitritt der Ukraine noch immer blockieren: Am Ende des „sehr langen Prozesses“ könne das ungarische Parlament immer noch die Aufnahme der Ukraine in die EU verhindern, wenn das notwendig sei, sagte Orban am Freitag im staatlichen Hörfunk. Mehrere Staats- und Regierungschefs betonten am Freitag, dass 26 EU-Staaten den Ukraine-Hilfen zugestimmt hätte





ORF » / 🏆 8. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Orbán droht mit Blockade von Ukraine-HilfenUngarns Regierungschef Viktor Orbán hat gedroht, die Ukraine-Hilfen zu blockieren, falls die EU ihre Politik im russischen Angriffskrieg und die Sanktionen gegen Moskau nicht überdenkt.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ukraine droht Bankrott: Brüssel plant Hilfen in MilliardenhöheBeim Treffen der Staats- und Regierungschefs Mitte Dezember sollen wichtige Hilfen für die Ukraine beschlossen werden, Ungarn stellt sich quer. Gelingt kein Kompromiss, steht Kiew vor dem Bankrott. Von SiobhanGeets

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

EU-Beitritt der Ukraine als geopolitisches InstrumentDie EU-Mitgliedschaft der Ukraine wird als geopolitisches Instrument betrachtet. Es gibt jedoch keine Überholspur im Beitrittsprozess. Die Ukraine muss Fortschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung erzielen. Die EU-Politik müsste angepasst werden, um den Beitritt der Ukraine als großen Agrarproduzenten zu ermöglichen.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Putin verdammt Regierung in der UkraineRusslands Präsident Wladimir Putin hat die Führung der Ukraine als 'Idioten und Neofaschisten' bezeichnet. 'Sie sind völlig verrückt geworden, oder um es einfacher auszudrücken, sie sind völlig unverfroren geworden', sagte Putin mit einem Glas Sekt in der Hand bei einem Treffen im Kreml mit in der Ukraine kämpfenden russischen Militärs.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

EU beschließt Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der UkraineDie EU27 haben de jure einstimmig die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine beschlossen. Scholz reichte Orban den erlösenden Strohhalm.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

22-Jährige ermordet – der brutale Ablauf der BluttatGiulia C. (22) wurde von ihrem Ex-Partner Filippo T. entführt und brutal getötet. Die Polizei hat den Fall anhand von Beweismaterial rekonstruiert.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »