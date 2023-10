Unfälle reduzieren: 29 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 in Ortsteilen

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

29 Tiroler Gemeinden fordern Tempo 30 in OrtsteilenZwei Drittel der Verkehrsunfälle ereigneten sich in Tirol in den Ortsgebieten. Der VCÖ fordert hier verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen wie Tempo 30. Weiterlesen ⮕

Tiroler Gemeinden müssen nun auch gewerbliche Leerstände meldenNachnutzung statt Bau neuer Gewerbeflächen ist das Ziel: Leere Gewerbestandorte müssen in Tirol laut Raumordnungsnovelle erhoben werden. Weiterlesen ⮕

Schnelleres Internet für die Region: Gemeinden gründen Glasfaserinfrastruktur GmbHGemeinden in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt haben die Bucklige Welt-Wechselland Glasfaserinfrastruktur GmbH gegründet, um den Breitbandausbau voranzutreiben und jedem Haushalt schnelleres Glasfaserinternet anzubieten. Weiterlesen ⮕

Starkregen verursacht Unfälle und Überflutungen in KärntenIn Kärnten sorgte der Starkregen am Freitag bereits für mehrere Unfälle, Straßensperren und Überflutungen. Weiterlesen ⮕

Ärzte und Apotheken in verschiedenen GemeindenIn den Gemeinden Melk, Matzleinsdorf, Loosdorf, Schollach, Bergern, Frainingau, Dunkelsteinerwald, Gansbach, Schönbühel-Aggsbach, Wolfenreith, Scheiblwies, Mank, Hürm, Kilb, Bischofstetten, St. Leonhard, Ruprechtshofen, Kirnberg, Texingtal, Zelking-Matzleinsdorf und Bergern gibt es verschiedene Allgemeinmediziner und Apotheken. In den Gemeinden Ybbs, Hofamt Priel, Nöchling und Persenbeug-Gottsdorf ist Dr. Alexander Fakhouri der Ansprechpartner für medizinische Fragen. In Wieselburg ist Dr. Franz Haunlieb tätig. In Golling und St. Pölten sind Dr. Anna Steinkellner und Dr. Wolfgang Schedai die Ansprechpartner. Für den Notfall gibt es den Notruf 141 und das Gesundheitstelefon 1450. Weiterlesen ⮕

In diesen Gemeinden ist jeder Zweite im Ausland geborenIn Österreich sind fast 2 Mio. Menschen nicht hier geboren, in zwei Gemeinden in NÖ ist fast jeder Zweite 'Nicht-Österreicher'. Weiterlesen ⮕