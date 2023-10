Unfall auf der A9 Pyhrnautobahn - Pkw überschlägt sich

Der Unfall passierte auf der A9 Pyhrnautobahn in Richtung Graz zwischen dem Knoten Voralpenkreuz und der Autobahnabfahrt Ried im Traunkreis. Ein Pkw kollidierte offenbar mit der Betonmittelleitschiene und überschlug sich daraufhin. Der Wagen schlitterte offensichtlich zuerst in Seitenlage über die Autobahn und kam dann am Dach liegend zum Stillstand.

Die zwei Insassen waren beim Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Fahrzeug befreit, eingeklemmt oder eingeschlossen war daher entgegen erster Befürchtungen zum Glück niemand. Die Feuerwehr stellte das Fahrzeug wieder auf die Räder, in weiterer Folge wurde es vom Abschleppdienst abgeholt.

Die A9 Pyhrnautobahn war im Bereich der Unfallstelle für etwa eine Stunde nur am Pannenstreifen passierbar. Es bildete sich ein etwa einen Kilometer langer Stau vor der Unfallstelle.

Weiterlesen:

FireWorldAT »

Auto gegen Verkehrsleiteinrichtungen: Unfall auf Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn endet glimpflichSPITAL AM PYHRN. Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Schweiz: Pkw-Unfall im Gotthard-Straßentunnel fordert erheblich VerletztenSCHWEIZ: Im Gotthard-Strassentunnel (UR) kam es am Mittwoch, den 25. Oktober 2023, zu einem Unfall mit drei verletzten Personen. Kurz vor 09.00 Uhr fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Zürcher Kontrollschildern in Fahrtrichtung Süd durch den Gotthard-Straßentunnel. Weiterlesen ⮕

Autoüberschlag auf Pyhrnautobahn bei Ried im Traunkreis fordert zwei VerletzteRIED IM TRAUNKREIS. Ein Überschlag eines Autos auf der A9 Pyhrnautobahn in Ried im Traunkreis (Bezirk Kirchdorf an der Krems) hat Donnerstagvormittag zwei Verletzte gefordert. Weiterlesen ⮕

Alko-Lenker geht nach Crash in Wien auf Polizisten losDie Polizei wurde am Dienstag zu einem Einsatz nach Wien-Fünfhaus beordert. Ein betrunkener Pkw-Lenker hatte nach einem Unfall die Nerven verloren. Weiterlesen ⮕

Oö: Auto auf A9 bei Spital am Pyhrn gegen VerkehrsleiteinrichtungenSPITAL AM PYHRN (OÖ): Glimpflich endete am Vormittag des Nationalfeiertages, 26. Oktober 2023, ein Verkehrsunfall auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf an der Krems). Der Lenker wurde leicht verletzt. Der Unfall passierte auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕