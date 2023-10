Unfall auf der A25 Welser Autobahn - Wohnwagengespann zerfetzt

Der Unfall passierte Samstagabend auf der A25 Welser Autobahn in Fahrtrichtung Knoten Haid im Gemeindegebiet von Pucking. Dort verunfallte ein Wohnwagengespann, der Anhänger wurde von einem nachkommenden Klein-Lkw regelrecht zerfetzt.

Die Autobahn glich daraufhin einem großen Sperrmüllhaufen. Unzählige Gegenstände aus dem Wohnwagen mussten von der Fahrbahn entfernt werden. Ein Lkw und eine Kehrmaschine waren ebenso wie die Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz. Verletzt wurde ersten Angaben nach offenbar niemand.

Die A25 Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Knoten Haid für etwa drei Stunden gesperrt. Die im Rückstau befindlichen Fahrzeuge konnten zeitweise auf der Überholspur die Unfallstelle passieren.

