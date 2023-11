Unentschieden und klarer Sieg

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er TTV Tulln vergibt gegen Pottenbrunn die Chance auf den Sieg, rehabilitierte sich aber rasch im Match gegen Linz.

Die Vorzeichen vor den beiden Heimspielen am Wochenende standen nicht unbedingt gut für die Tullner Herren in der 2. Bundesliga. Patrick Skerbinz kämpfte im Vorfeld der Begegnung mit gesundheitlichen Problemen und nach einem Krankenhausaufenthalt war er in die Zuschauerrolle gezwungen.

Das führte zu tiefen Sorgenfalten bei Tulln-Coach Andreas Hammerschmid. Die geplante Aufstellung musste kurzfristig geändert werden. So kam neben Martin Heimberger auch Thomas Grininger, Tullns zweiter Ex-Bundesligaspieler, zum Einsatz, um Nachwuchsspieler Fabian Geringer bei seinem Debüt in der 2. Bundesliga so gut wie möglich den Druck zu nehmen. headtopics.com

Das Niederösterreich-Derby gegen Pottenbrunn entwickelte sich rasch zu einer heiß umkämpften Begegnung. Grininger und Heimberger brachten die Gastgeber mit 2:0 in Führung. Geringer zeigte bei seinem Debüt gute Ansätze, gewann auch einen Satz, musste sich aber mit 1:3 gegen Dominik Tarmann geschlagen geben. Dann stellte Lukas Wenda für die Gäste gegen Martin Heimberger noch sehr überraschend auf 3:2.

Es blieb hochspannend. Beim Stand von 4:4 in Matches drehte Gininger einen Rückstand gegen Christoph Weninger noch einem Sieg um. Tulln hatte im Doppel den Matchball, vergab diesen allerdings. Gininger/Heimberger fanden nicht ins Spiel und mussten sich Wenda/Weninger mit 1:3 geschlagen geben. „Am Ende muss man sagen, dass das Unentschieden für uns zwar nicht zufriedenstellend, aber leider vollkommen verdient war. headtopics.com

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Bad Vöslau feiert ersten Liga-Sieg der SaisonBad Vöslau gewinnt gegen Bärnbach mit 26:20 und geht als Zehnter in die Meisterschaftspause. Weiterlesen ⮕

Wichtig für die PsycheDavid Aichinger über den Sieg der Mustangs gegen Güssing. Weiterlesen ⮕

Unentschieden gegen die Vize-MeisterinnenTullner Team zeigte, dass man auch mit den besseren Teams der Liga auf Augenhöhe mitspielen kann. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Zweiter Topothek-Stammtisch in St. AegydBeim Topothekstammtisch in St. Aegyd lag der Schwerpunkt auf der Internetplattform der Topothek. Weiterlesen ⮕