Unbekannter tritt Mann mehrmals gegen Kopf

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 03:30 Uhr vor einem Lokal in der Ing.-Etzel-Straße in Innsbruck. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Iraner und einem bis dato noch unbekannten Täter.Bisherigen Erkenntnissen zufolge versetzte der Unbekannte dem 32-Jährigen, als dieser am Boden lag, mehrere Fußtritte gegen dessen Kopfbereich.

Quasi zeitgleich meldete ein Taxifahrer, ein 43-jähriger Österreicher, bei der Polizeiinspektion Sölden, dass in der Dorfstraße in Sölden eine Person niedergeschlagen worden sei. Der Taxifahrer habe ein Foto vom Verdächtigen, welcher die Örtlichkeit bereits verlassen habe, angefertigt.

Im Zuge einer Nahbereichsfahndung konnte um ca. 03.55 Uhr eine verdächtige Person vor einem Lokal in Sölden festgestellt und mithilfe des vom Taxifahrer angefertigten Fotos als Verdächtiger identifiziert werden. Der alkoholisierte Mann, ein 19-jähriger Österreicher, gestand im Zuge einer ersten Befragung, dem Ungarn einen Faustschlag in dessen Gesicht versetzt zu haben. Er wird auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht. headtopics.com

