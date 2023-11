Unbekannter schießt mit Luftdruckgewehr auf Mann und Frau in Wien-Meidling

In Wien-Meidling soll ein Unbekannter mit einem Luftdruckgewehr auf einen Mann und eine Frau geschossen haben. Beide wurden bei dem Vorfall verletzt. Eine derzeit unbekannte Person soll am Montag gegen 12:35 Uhr in Wien-Meidling mutmaßlich mit einem Luftdruckgewehr einen Schuss abgegeben und einen 26-jährigen Mann, welcher sich in einem Park aufhielt, am Kopf getroffen haben. Der Mann alarmierte die Rettung. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht.

Es besteht keine Lebensgefahr. Das Krankenhaus setzte die Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Am Dienstag gegen 14:40 Uhr soll ebenfalls eine derzeit unbekannte Person an der gleichen Örtlichkeit abermals einen Schuss mutmaßlich aus einem Luftdruckgewehr abgegeben und eine 46-jährige Frau, welche die Wolfganggasse entlangging, im Bereich des Oberschenkels getroffen haben. Die Frau alarmierte die Polizei. Auch die Frau wurde von Einsatzkräften eines Wiener Rettungsdienstes notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Unbekannter tritt Mann mehrmals gegen KopfEin 32-jähriger Mann ist in Innsbruck im Zuge eines Streits vor einem Lokal schwer verletzt worden. Ein Unbekannter trat ihm mehrfach gegen den Kopf.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tote Frau in obersteirischer Wohnung entdeckt, Mann festgenommenEine Frau ist Dienstagnachmittag in einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim im Bezirk Murtal tot aufgefunden worden.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Mann fasst sich vor Frau in Hose – so reagiert AirlineEin Drei-Stunden-Flug mit der American Airlines wurde vergangene Woche für eine Frau zum Horror-Trip – von dem sogar ein Beweisvideo zeugt.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Tote Frau in der Obersteiermark - Mann festgenommenEine 57-jährige Frau ist Dienstagnachmittag vor einem Mehrparteienhaus im obersteirischen Pöls-Oberkurzheim (Bezirk Murtal) tot aufgefunden worden. Eine Polizeistreife war nach einem Notruf eines Angehörigen zur Adresse gefahren, weil es offenbar einen Streit zwischen einem Ehepaar gegeben hatte.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wien-Krimi: Die gnä’ Frau ermittelt wiederKonstanze Scheib lässt in ihren sehr wienerischen Romanen die Stadt der 1970er wieder aufleben, der jüngste Teil spielt im Spittelberg-Grätzel. Am Freitag liest sie auf der Buch Wien.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Drei Tote :Frau vergiftet Familie von Ex-Mann mit PilzenIn Australien endete ein Familienessen für drei Personen tödlich. Nun wurde die Köchin verhaftet, die unter dem Verdacht steht ihre Gäste

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »