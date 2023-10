Unbekannte Täter zerkratzten zwei Autos in Brixen im Thale

Laut Informationen der Polizei waren die beiden Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt auf den Besucherparkplätzen in Brixen im Thale, Feuringweg 35/11 abgestellt.

Die Polizeiinspektion Westendorf ersucht Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen geben können, sich unter 059133 / 7209 zu melden.Die Zeitung jederzeit digital abrufen, bereits ab 23 Uhr des Vortags.

Sprayer trieben in Nenzing ihr UnwesenIn Nenzing wurden am Wochenende Verkehrsschilder durch unbekannte Täter besprüht. Weiterlesen ⮕

Unbekannte beschmieren Verkehrsschilder und Mülleimer in NenzingIn der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühten bislang Unbekannte in Nenzing sieben Verkehrsschilder und einen Mülleimer im Bereich der L190, der Schlinser Straße L74, der Dorfstraße, am Fahrradweg und im Bereich des Nachbauersees mit violetter und schwarzer Farbe. Die Höhe des Sachschadens ist bis dato unbekannt. Allfällige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nenzing zu melden. Weiterlesen ⮕

16, 17 und 18 Jahre alt:Mann verletzt und Handy geraubt: Polizei schnappte junge TäterDie Jugendlichen waren seit 20. Oktober auf der Flucht und konnten nun ausgeforscht werden. Weiterlesen ⮕

Leitpflöcke mit Schneestange ausgerissen - Polizei bittet um HinweiseUnbekannte Täter haben acht Straßenleitpflöcke mit integrierter Schneestange auf der L 7174 bei Martinsberg ausgerissen und in eine angrenzende Wiese geworfen. Die Polizei vermutet Besucher einer Veranstaltung als Täter und bittet um Hinweise. Weiterlesen ⮕

Matzelsdorf: Einbrecher stahlen NotstromaggreatUnbekannte Täter stiegen in der Nacht vom 28. auf 29. Oktober in ein landwirtschaftliches Anwesen in Matzelsdorf ein. Gestohlen wurde dabei ein älteres Notstromaggregat. Teures Werkzeug hingegen ließen die Täter unbeachtet. Weiterlesen ⮕

Schwere Körperverletzung bei Streit in Innsbrucker NachtlokalIn der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 3.30 Uhr in einem Innsbrucker Lokal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigen Iraner und einem noch unbekannten Täter. Weiterlesen ⮕