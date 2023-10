Unbekannte schießen pyrotechnische Gegenstände durch Gemeindebau

zu angsterregenden Szenen: Unbekannte schossen mehrmals pyrotechnische Gegenstände durch einen Gemeindebau. Das Resultat: In einem Innenhof zerfetzte eine Detonation eine Wand und riss ein Riesen-Loch auf. Die Wiener Polizei warnt ausdrücklich vor verbotener Pyrotechnik.Augenzeugen alarmierten gegen 19.00 Uhr die Polizei. Neben Streifenbeamten schwärmten auch sprengstoffkundige Organe zum Einsatzort aus.

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung und der Gefährdung der körperlichen Sicherheit. Darüber hinaus warnt die Polizei-Pressestelle vor nicht zugelassenen Böllern, denn:"Die meisten Unfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen.

Wieso die Beamten ausdrücklich vor Eskalationen warnen, sah man zu Neujahr in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf. Dort jagten Teenager unter anderem

