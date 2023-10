Unbekannte beschmieren Verkehrsschilder und Mülleimer in Nenzing

In der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühten bislang Unbekannte in Nenzing sieben Verkehrsschilder und einen Mülleimer im Bereich der L190, der Schlinser Straße L74, der Dorfstraße, am Fahrradweg und im Bereich des Nachbauersees mit violetter und schwarzer Farbe.

Die Höhe des Sachschadens ist bis dato unbekannt. Allfällige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Nenzing zu melden.

