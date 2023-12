UN-Klimakonferenz in Dubai ruft zur Abkehr von fossilen Energieträgern auf

Die 28. UN-Klimakonferenz in Dubai ist zu Ende. Der von den Staaten gefasste Beschluss ruft erstmals zur Abkehr von Erdöl, Kohle und Gas auf.Es ist kurz nach 11 Uhr Ortszeit, als im großen Plenarsaal des Verhandlungsgeländes Applaus aufbrandet. Die Delegierten erheben sich von ihren Sitzen, eben ist auf der 28. UN-Klimakonferenz (COP28) in Dubai der finale Beschluss gefallen.

Er sieht unter anderem vor, womit zuletzt viele nicht mehr gerechnet hatten: Es soll eine Abkehr von den fossilen Energieträgern eingeleitet werden – eine Festlegung, wie sie bisher noch nie in einem COP-Schlussdokument möglich gewesen war. Allerdings konnten sich die EU und zahlreiche andere Staaten nicht mit der ursprünglichen Forderung durchsetzen, den weltweiten „Ausstieg“ aus der Fossilenergie samt fixem Datum festzuschreiben. Die Nacht davor hatten die Delegierten ohne Pause durchverhandelt. Die Konferenz hätte eigentlich bereits am Dienstag enden sollen, war aberverlängert worden. 24 Stunden später war es nun so wei





kleinezeitung » / 🏆 6. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Klimakonferenz erhält viel AufmerksamkeitVor wenigen Jahren haben Kolleg:innen, die sich dem Klimajournalismus verschrieben haben, noch laut lamentiert: Zu wenig werde übers Klima gesprochen, und wenn, dann sowieso nur kurz vor der jährlichen, herbstlichen Weltklimakonferenz. Immerhin., aber eines scheint sicher: So viel wie momentan wurde selten über eine Klimakonferenz gesprochen

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Krieg und Terror überschatten den Beginn der Weltklimakonferenz in DubaiKrieg und Terror überschatten den Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai, der ein Ölscheich vorsitzen wird. Der Friedens- und Konfliktforscher Stefan Kroll erklärt Franziska Dzugan und chris_hiptmayr , warum trotzdem Hoffnung besteht. profilplus

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Dubai und die Klimabücher des JahresWährend der Präsident der Weltklimakonferenz Unerhörtes von sich gibt, liefern diese Bücher Neues, Aufregendes und Überraschendes rund ums Klima.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Van der Bellen: 'Thunbergs Aussagen sind inakzeptabel'Am Donnerstag startet im Wüstenemirat Dubai die 28. Klimakonferenz. Österreichs Bundespräsident wird auch diesmal teilnehmen. Wie sieht Van der Bellen die internationale Klimapolitik?

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Festhalten an Fossilen: Wirbel um OPEC-Brief bei COP28Bei der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28) sorgt der Aufruf der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC), jegliche Beschlüsse gegen fossile Energien zu blockieren, für Wirbel.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Bericht der Nationalbank:Anzeichen für zunehmende Ausfälle im ImmobilienbereichHohes Zinsniveau schlägt auf Kreditwachstum und Ausfallsquote – Nationalbank mahnt Banken zur Umsicht bei Immobilienbewertungen und Bildung von Risikovorsorgen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »