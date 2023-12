UN fordert Aufstockung der humanitären Hilfe für den Gazastreifen

Nach tagelangem Ringen hat der Weltsicherheitsrat in einer Resolution die Aufstockung der humanitären Hilfe für etwa zwei Millionen Notleidende im Gazastreifen gefordert. Das mächtigste UNO-Gremium verabschiedete am Freitag in New York einen deutlich aufgeweichten Kompromisstext ohne die Forderung nach einer unverzüglichen Waffenruhe. Die USA enthielten sich. Israel und die Hamas kritisierten die UNO-Resolution.

"Dass sich die UN nur auf die Hilfsmaßnahmen für den Gazastreifen konzentrieren, ist unnötig und von der Realität abgekoppelt", sagt Israels UNO-Botschafter Gilad Erdan. Israel erlaube bereits die benötigten Hilfslieferungen."Die UN hätten sich auf die humanitäre Krise der Geiseln konzentrieren sollen." Seitens der radikal-islamischen Hamas hieß es in einer Erklärung unter Verweis auf die humanitäre Lage im Gazastreifen, der Schritt sei unzureichend. Im Gegensatz zur Hamas nennt die Palästinenser-Regierung im Westjordanland die UN-Resolution einen"Schritt in die richtige Richtung





