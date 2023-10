Umweltanwälte fordern starkes EU-Gesetz zu Renaturierung: „Niemand will Bauern Grundlage wegnehmen“

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Til Schweiger: „Niemand braucht vor mir Angst zu haben“Ein „Klima der Angst“ soll beim Dreh von „Manta Manta“ von und mit Til Schweiger geherrscht haben. Der Vorwurf, am Set ein Tyrann zu sein, hat den Schauspieler „schwer getroffen“. Weiterlesen ⮕

Gewesslers Bremsen vermied die KollisionDas „Erneuerbare- Wärme-Gesetz“ in seiner ursprünglichen Form hätte der FPÖ 2024 die absolute Mehrheit beschert. Man kann die Menschen tatsächlich nicht überfordern Weiterlesen ⮕

'Zurück an Start' – so geht es mit ORF-Gebühr weiterBeate Meinl-Reisinger möchte – gemeinsam mit FPÖ und SPÖ – das ORF-Gesetz 'zurück an den Start' schicken. So reagiert nun die Medienministerin. Weiterlesen ⮕

Wenn die EU im Blindflug Helikopter-Geld verteiltDer Europäische Rechnungshof bestätigt die Kassandrarufe: niemand weiß, ob die Milliarden aus dem Corona-Aufbaufonds ihre gesetzlich vorgegebenen Ziele überhaupt erreichen. Das ist ein schwerer... Weiterlesen ⮕

So stark setzen die Herbst-Rekordtemperaturen den Gletschern zuDer warme Herbst sorgt für dünnes Eis auf den Gletschern, 2075 werden Österreichs Berge komplett eisfrei sein. Das birgt Gefahren - nicht nur für Skisportler. Weiterlesen ⮕

St. Peter/Au war zu starkSt. Petre/Au eine Runde weiter Weiterlesen ⮕