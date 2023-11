Umbau im Hotel Bauer Palazzo trotz Gerüchten um Signa im Plan

Umbau im noblen Hotel Bauer Palazzo „trotz Gerüchten um Signa im Plan“. Das ausgelagerte Hotelpersonal bangt. In Poker erzwang Signa, dass dieses großteils der italienische Staat bezahlt.Aus dem Foyer des Hotel Bauer Palazzo dröhnen Schremmhämmer. Eine Staubwolke erfüllt das ausgeschlachtete Hotelinnere, Arbeiter mit Helm tragen schweres Gerät. Der Lokalaugenschein bestätigt eine betriebsame Baustelle. Außen kündigt eine Tafel die Wiedereröffnung des Nobelhotels für das Jahr 2025 an.

Davor bitten Gondoliere mit einem Hut auf einem Stuhl um ein Trinkgeld: „Thank you for the tipp.“ Das Bild ist wie symbolisch für den gigantischen Finanzbedarf von Rene Benkos Immobilienholding Signa Prime AG von rund zwei Milliarden Euro. Der sorgt auch in Venedig für Unbehagen und Fragen zum Umbau und bei den vorübergehend ausgelagerten rund 200 Hotelmitarbeitern. Für diese hatte die Signa in einem monatelangen Poker erzwungen, dass sie während der Generalsanierung großteils vom italienischen Staat bezahlt werde





