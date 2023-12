Ulrike Lunacek tritt als Kultur-Staatssekretärin zurück

Der Gedanke an Rücktritt kam Ulrike Lunacek zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, nämlich vor laufender Kamera. Es war der 17. April 2020, Corona hatte die Republik zum Erlahmen gebracht, und die Kultur-Staatssekretärin trat gemeinsam mit Vizekanzler Werner Kogler auf. Schrecklich sei die Pressekonferenz gewesen, „und schlecht geplant“, erinnert sich Lunacek. „Wir hätten sie absagen sollen, denn wir hatten kaum Positives zu verkünden, fast nur Verbote.

Das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe: Da geht nichts mehr.“ Vier Wochen arbeitete der Gedanke in ihr, bis sie ihn tatsächlich aussprechen konnte. Mitte Mai bat sie per SMS ihre Regierungskollegen zu einem Gespräch am späten Abend. Am Tag danach lud sie die Medien zu einer „Persönlichen Erklärung“, dem Code für „Rücktrittsansprache“.Ausgerechnet Österreich, eigentlich berühmt-berüchtigt wegen mangelhafter Rücktrittskultur, erlebte in den vergangenen Jahren regelmäßig Wechsel von Ministerinnen, Parteichefs, sogar Kanzler





profilonline » / 🏆 1. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Was wurde aus der Lehrerin Ulrike Calisir?Ulrike Calisir unterrichtete an mehreren Schulen im Ybbstal.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Langenzersdorf Museum als Schauplatz eines Kultur-VernetzungstreffensProzessbegleiterin Sandra Paweronschitz informierte im Bezirk Korneuburg tätige Kulturverantwortliche über das Serviceangebot der Kultur.Region.Niederösterreich.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Turbulente Komödie im Scheibbser kultur.portalVorbereitungen für den heurigen Theaterherbst Scheibbs laufen auf vollen Touren. Premiere der Komödie „Alles auf Krankenschein“ ist am 17. November.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Verdiente Anerkennung für Wiener Neustädter KünstlerKünstlerkollektiv „Lemour“ und Verein „Jugend und Kultur“ ausgezeichnet.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Kunst geprägt von ElementenUli Rausch und Martha Platzer stellen in der Galerie Kultur Mitte aus.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Hund 'Elly' saß im Auto vorne – 600 Euro Strafe in NÖAnwältin Ulrike Werner war mit ihren beiden Vierbeinern im Auto in Tulln zum Einkaufen unterwegs. Der Shopping-Ausflug endete teurer als geplant.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »