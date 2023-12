Ukrainische Widerstandsgruppe in russisch besetztem Gebiet

Die WZ hat Kontakt zu einer ukrainischen Widerstandsgruppe in russisch besetztem Gebiet aufgenommen. Die Gelbschleifen sind eine zivile Widerstandsgruppe in russisch okkupiertem Gebiet in der Ukraine. Sie hat Ivan geschluckt, die russische Welt, die Russki Mir. Aber sie ist geblieben, die Hoffnung. Hoffnung, das ist ein Wort, das Ivan oft verwendet.

Die Hoffnung auf Befreiung, die Hoffnung auf ein Ende dieses Krieges, die Hoffnung, dass das ostukrainische Melitopol, Ivans Heimatstadt, eines Tages nicht mehr von dieser russischen Welt einverleibt sein wird. Und er arbeitet aktiv im Widerstand daran, dass das passiert. Ivan ist ein Koordinator für die „Gelben Schleifen“, eine zivile Widerstandsgruppe in der Region. Er koordiniert Aktionen, bei denen Flugblätter verteilt, Graffiti gemalt oder blau-gelbe Schleifen oder Fahnen angebracht oder mit Gas-Ballonen über der Stadt abgeworfen werden. Das klingt vielleicht nach Wassertropfen, die auf Granit falle





