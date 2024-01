Ukrainische Therapeut:innen bieten traumatisierten Kindern einen sicheren Ort der Zuflucht

Ukrainische Therapeut:innen haben es sich zur Aufgabe gemacht, traumatisierten Kindern am Rand der Karpaten einen Ort der Zuflucht zu bieten. Auch wenn die Gegenwart unsicher ist, sollen sie für die Zukunft gestärkt werden. Es heißt, dass Sicherheit eines der wichtigsten Gefühle für Kinder in ihrer Entwicklung ist. Vertrauen in stabile Verhältnisse, Vertrauen in die Bezugspersonen und die Umgebung. Aber vor zwei Jahren ist Russland in die Ukraine einmarschiert, es herrscht offener Krieg.

Sicherheit und Vertrauen in die Zukunft sind nun auch bei den ukrainischen Erwachsenen Mangelware. Es ist also fast ein Ding der Unmöglichkeit, diese Werte an die Kinder zu vermitteln. Yulia Vynnytska und Mykola Vynnytskyy stellen sich dieser Aufgabe. Gemeinsam mit einer Handvoll Freiwilliger gestalten die beiden ukrainischen Psychotherapeut:innen jeden Sommer ein Camp für Kinder. Malen, Fußball, Wasserfall. Klingt simpel, ist es aber nicht. Es geht darumden Kindern einen sicheren Ort zu schenken. Das Gefühl, dass sie für elf Tage lang unbeschwert Kinder sein dürfe





WienerZeitung » / 🏆 19. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Dauerregen in Deutschland: Ort in Thüringen evakuiert, Sturmfluten im Norden erwartetDie Hochwasserlage in Deutschland bleibt ernst: Dauerregen hat viele Flüsse und Bäche kräftig gefüllt. In Thüringen muss ein kompletter Ort evakuiert werden, im Norden werden Sturmfluten erwartet. Auch Tschechien und die Slowakei kämpfen gegen Wasser und Schlamm.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Brand aus in Postbus-Zwettl-Werkstätte: Brandermittler vor OrtDer Großteil der rund 80 Feuerwehrmitglieder, die seit Dienstagmittag im Brandeinsatz bei der Postbus-Zwettl-Werkstätte standen, konnten in den Nachtstunden abziehen. Bis 0.30 Uhr dauerte die Brandwache. Ob die Cobra, die per Hubschrauber zum Brandort geflogen worden ist, die Gasflasche „aufgeschossen“ hat, ist noch nicht bestätigt.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Wartedilemma: Ukrainische Flüchtlinge in ÖsterreichJe länger der Krieg dauert, umso drängender wird die Entscheidung: Möchte man in Österreich bleiben oder wieder nach Hause? Wir nennen das Wartedilemma.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Ukrainische Flüchtlinge müssen in Österreich bei Null beginnenIn der Ukraine hatten viele eine gute Existenz - die Flucht machte viel davon zunichte.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »

Mit eigenen Augen sehen und mit eigenen Ohren hörenEin persönlicher Bericht über die Situation in Israel und der Wunsch, die Realität vor Ort zu erleben.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Gewalt ist weiterhin Teil des BrauchtumsKrampus- und Perchtenläufe sind heute zivilisierter als früher. Gewalt ist aber weiterhin Teil des Brauchtums. Wie Erfahrungen im Salzburger Ort Rauris zeigen.

Herkunft: WienerZeitung - 🏆 19. / 51 Weiterlesen »