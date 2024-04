Ukraine wird Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses

Die Ukraine werde auf jeden Fall Mitglied des westlichen Verteidigungsbündnisses werden. „Die Frage ist nicht ob, sondern wann“, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg im Vorfeld des Nato-Außenministertreffens. Stoltenberg rief die Verbündeten der Verteidigungsallianz auch dazu auf, sich auf mehr und längere Hilfe für die Ukraine einzustellen. Die Ukraine brauche nicht nur kurzfristige bilaterale, sondern langfristige und planbare militärische Hilfe, sagt Stoltenberg.

Auf den vorgeschlagenen 100-Milliarden-Euro-Fonds der Nato ging Stoltenberg nicht ein. Aber es sei klar, dass mehr Geld und eine koordinierende Rolle der Nato nötig sei, betonte der Generalsekretär

