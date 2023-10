Ukraine will ab 2025 kein russisches Gas mehr in den Westen durchleiten

Die Ukraine wird ab 2025 kein russisches Erdgas mehr Richtung Westen durchleiten. Das sagte der Chef des staatlichen ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, Olexij Tschernyschow, in einem Interview mit dem US-AuslandssenderSchon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf russisches Gas angewiesen seien.

Das Transit von russischem Erdgas durch die Ukraine läuft trotz des Moskauer Angriffskriegs gegen das Nachbarland weiter. Empfänger sind vor allem Länder ohne Zugang zum Meer, die nicht auf Flüssigerdgas (LNG) umstellen können. Ziel derKritik an der österreichischen Regierung kommt nun von der Opposition.

Die FPÖ Niederösterreich will als Konsequenz der ukrainischen Ankündigung mehr auf inländische Gasförderung setzen. Österreich müsse rasch handeln, sagte der freiheitliche Klubobmann im Niederösterreichischen Landtag Reinhard Teufel. headtopics.com

Für Österreich wichtigste Gas-Leitung bald dichtÖsterreich steht wieder vor einem Dilemma: Ab 2025 fließt kein Gas mehr durch die Ukraine zu uns. Doch Alternativen gibt es keine.

Ukraine plant Ausstieg aus dem Gas-Transitvertrag mit RusslandDer Transitvertrag zwischen der Ukraine und dem russischen Konzern Gasprom läuft Ende 2024 aus. Die Ukraine plant jedoch bereits früher auszusteigen, da Gasprom nicht wie vereinbart für den Transit zahlt. Österreich bezieht einen Großteil seines Gases aus Russland über die Ukraine.

