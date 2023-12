Ukraine und Polen wollen militärische Zusammenarbeit vertiefen

Die Ukraine und das benachbarte Polen wollen ihre Zusammenarbeit vor allem im militärischen Bereich vertiefen. Das berichtete der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag in seiner allabendlichen Videoansprache über sein Treffen mit dem neuen polnischen Außenminister Radoslaw Sikorski, dessen erste Auslandsreise nach Kiew führte."Wir sind dabei, unsere Beziehungen zu erneuern", Sikorski sicherte die weitere Unterstützung seines Landes im Krieg gegen Russland zu.

"Wir haben sehr ernsthafte Möglichkeiten für weitere gemeinsame Arbeit erörtert - Arbeit, die unsere beiden Nationen stärken wird", sagte Selenskyj."Das gilt vor allem für die gemeinsame Rüstungsproduktion." Zuvor bereits hatte er von Polen und der Ukraine als"sehr starke Nachbarn mit einer gemeinsamen Geschichte" gesprochen. Polen galt bereits vor dem Regierungswechsel in Warschau als einer der stärksten Unterstützer der Ukraine. Unter anderem hat Polen den Nachbarn schon Panzer und Kampfflugzeuge geliefert, die ukrainische Streitkräfte in ihrem Abwehrkampf gegen die russische Armee dringend benötige





Das Zaudern des Westens bei Finanz- und Militärhilfen bedeutet schwere Rückschläge für die UkraineDie Ukraine musste in den letzten Tagen zwei schwere Rückschläge verkraften – nicht auf dem Schlachtfeld, sondern auf der strategisch-politischen Ebene. Präsident hat es trotz persönlichem Engagement nicht geschafft, den US-Kongress zur Freigabe weiterer Hilfsgelder noch in diesem Jahr zu bewegen. Die Republikaner blockieren das von Präsident Auch diesseits des Atlantiks läuft es nicht rund. Ein auf 50 Milliarden Euro dotiertes Hilfspaket der EU scheiterte vergangene Woche am Njet des Putin-nahen Ungarn-Premier. Er verlangt für seine Zustimmung die Freigabe, der erst wegen seiner andauernden Rechtsstaatlichkeitsverstöße blockieren EU-Fördermittel. Spätestens am 1. Februar soll auf einem Sondergipfel eine Entscheidung über das weitere Vorgehen fallen

