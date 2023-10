Ukraine plant Ausstieg aus dem Gas-Transitvertrag mit Russland

Im Sommer war nach Warnungen vor diesem Szenario noch beruhigt worden.Ende 2024 laufe der Transitvertrag mit dem russischen Konzern Gasprom aus. Die Ukraine würde auch schon früher aussteigen, zumal Gasprom für den Transit nicht wie vereinbart zahle, sagte Tschernyschow. Österreich bezieht sein Gas zu rund zwei Drittel aus Russland und via die Ukraine. Die OMV hat einen langfristigen Liefervertrag mit Russland bis 2040.

Schon jetzt halte die Ukraine nur am Transit fest, weil mehrere europäische Länder noch auf russisches Gas angewiesen seien, so Tschernyschow. „Wir wollen auch ein zuverlässiger Partner sein für die europäischen Partner, für die Länder, die das brauchen“, sagte der Konzernchef.

Die ÖVP-Grünen-Koalition unternahm mehrere Schritte, die Gasabhängigkeit von Russland zu reduzieren – etwa eine erhöhte Speicherkapazität und die Sicherung anderer Pipelinekapazitäten, um etwa norwegisches Flüssiggas von Italien nach Österreich weiterzuleiten. headtopics.com

Weiterhin bezieht die OMV aber durchschnittlich rund zwei Drittel ihres Gases aus Russland. Das liegt auch an einem Liefervertrag, der noch bis 2040 läuft und vorsieht, dass Gasprom Gas zwar zu einem günstigen Preis liefert: Wenn das Unternehmen allerdings liefert, muss die OMV auch bezahlen, egal ob es das Gas will oder nicht. Und als börsennotiertes Unternehmen kann die OMV diese Möglichkeit – zumindest ohne explizite gesetzliche Auflagen – auch gar nicht ablehnen.

Allerdings betont zumindest die Ukraine, dass sie von Russland die Zahlungen für die Durchleitung nicht oder nicht im ihr zustehenden Ausmaß erhalte. Dazu kommt, dass das Land auch selbst künftig ohne russisches Gas auskommen will.Die Ukraine habe die eigene Gasförderung gesteigert, betonte dazu Tschernyschow am Sonntag in dem Interview. Sie habe deshalb im Winter die Chance, erstmals den Bedarf aus eigenen Reserven zu decken, so Tschernyschow. headtopics.com

