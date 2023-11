Ukraine meldet größten russischen Angriff seit Jahresbeginn

118 Orte in zehn Regionen seien angegriffen worden, erklärte der ukrainische Innenminister Ihor Klymenko am Mittwoch in Onlinemedien."Das ist die größte Anzahl an Städten und Dörfern, die seit Beginn des Jahres angegriffen wurden."

Die Regierung in Kiew meldete zudem einen russischen Angriff auf eine Ölraffinerie in der zentral gelegenen Industriestadt Krementschuk. Es habe keine Opfer gegeben, rund 100 Feuerwehrleute hätten den Brand jedoch mehrere Stunden lang bekämpft.

Mehrere Tote Lokalen Beamten zufolge wurde ein Mensch bei dem nächtlichen Beschuss in der nordöstlichen Region Charkiw getötet. Eine weitere Person wurde demnach in der südlichen Region Cherson getötet. In der südlichen Stadt Nikopol seien zudem eine Frau getötet und vier Menschen verletzt worden, sagte der örtliche Gouverneur. headtopics.com

Ukraine meldet Drohnenabschüsse Die ukrainische Luftwaffe erklärte am Mittwoch, 18 von 20 in der Nacht gestartete russische Drohnen abgeschossen zu haben. Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, zwei ukrainische Drohnen über den Regionen Brjansk und Kursk abgeschossen zu haben. Beide Regionen grenzen an die Ukraine.

Ukraine meldet größten russischen Angriff seit JahresbeginnRussland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen. Der ukrainische Präsident stellt seinen Landsleuten für die Zukunft aber weitere... Weiterlesen ⮕

Ukraine will Transitvertrag mit Russland nicht verlängernDer ukrainische Energiekonzern Naftogas bestätigt, dass der Transitvertrag mit Russland nicht verlängert wird. Österreich ist besorgt über die Auswirkungen auf den Transitverkehr. Weiterlesen ⮕

„Hamas-Kommandeur getötet“: Israel bestätigt Angriff auf FlüchtlingslagerNach der tödlichen Explosion im Flüchtlingslager Dschabalija in Nordgaza hat die israelische Armee erklärt, die Gegend bombardiert zu haben. Weiterlesen ⮕

– Polizei sucht Leiche nach Hai-AngriffDie Polizei in Australien sucht nach der Leiche eines Surfers, der vermutlich bei einer Haiattacke ums Leben gekommen ist. Weiterlesen ⮕

Nur noch ein Jahr Gas aus Russland: Wir sitzen in der FalleDie Gasversorgung ist nur noch für ein Jahr gesichert. Zeit, dass die türkis-grüne Regierung da in die Gänge kommt. Weiterlesen ⮕

Russland versteigert jetzt Selenskis Krim-WohnungRusslands Behörden haben die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim versteigert. Weiterlesen ⮕