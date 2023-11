Ukraine meldet größten russischen Angriff seit Jahresbeginn

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge innerhalb von 24 Stunden mehr als 100 Orte in der Ukraine beschossen.

Der ukrainische Präsident stellt seinen Landsleuten für die Zukunft aber weitere militärische Erfolge in Aussicht. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Ukraine will Transitvertrag mit Russland nicht verlängernDer ukrainische Energiekonzern Naftogas bestätigt, dass der Transitvertrag mit Russland nicht verlängert wird. Österreich ist besorgt über die Auswirkungen auf den Transitverkehr. Weiterlesen ⮕

Angriff auf russischen Flugabwehrstützpunkt: Ukrainisches Militär setzt Wasserdrohnen und Raketen einDas ukrainische Militär hat einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr mit Wasserdrohnen und Raketen angegriffen. Russlands Verteidigungsminister Schoigu stellt Bedingungen für Friedensgespräche. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg. Weiterlesen ⮕

„Hamas-Kommandeur getötet“: Israel bestätigt Angriff auf FlüchtlingslagerNach der tödlichen Explosion im Flüchtlingslager Dschabalija in Nordgaza hat die israelische Armee erklärt, die Gegend bombardiert zu haben. Weiterlesen ⮕

Nur noch ein Jahr Gas aus Russland: Wir sitzen in der FalleDie Gasversorgung ist nur noch für ein Jahr gesichert. Zeit, dass die türkis-grüne Regierung da in die Gänge kommt. Weiterlesen ⮕

Russland versteigert jetzt Selenskis Krim-WohnungRusslands Behörden haben die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten auf der von Moskau annektierten Halbinsel Krim versteigert. Weiterlesen ⮕

Selenskij: Russland hat „eigenes Staatsgebiet mit Hass und Erniedrigung verseucht“Russland habe bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Kontrolle über die Ereignisse im eigenen Land verloren, sagt der ukrainische Präsident in Bezug auf die antisemitischen Ausschreitungen in... Weiterlesen ⮕