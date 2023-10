Ukraine-Konflikt: Keine Fortschritte am Schlachtfeld

Durch den Nahost-Konflikt ist der Krieg in der Ukraine aus medialer Sicht in weite Ferne gerückt. Blickt man nur auf die Fortschritte am Schlachtfeld, ist die Situation seit Monaten mehr oder weniger unverändert. Im Frühsommer kündigte Kiew eine Großoffensive an – die erste Phase sei laut Oberst Markus Reisner"gescheitert"."Man hat versucht, wie aus einem Lehrbuch der US-Armee massiert vorzustoßen", sagte er im Juli.

Wehrschütz wiederholte indes, was er bereits am Mittwochabend live im TV sagte, und zwar, dass die ukrainische Hoffnung auf eine Gegenoffensive"nicht erfüllt wurde". Von einem Durchbruch am Asowschen Meer sei Kiew"meilenweit entfernt". Es gebe"keine Perspektive auf Frieden" und der Abnützungskrieg werde im Falle von weiteren Waffenlieferungen aus dem Westen weitergehen.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet.

Der ungewöhnlich warme September bringt 2023 weiter auf Rekordkurs: Es wird eines der heißesten Jahre, die in Österreich je gemessen wurden.15.09.2023: Falscher Kevin saß zwei Monate unschuldig im Häfn.Österreichs bekannteste Klima-KIeberin musste in Deutschland in Haft. Jetzt schildert Anja Windl ihre Zeit im Häfn – und was das mit ihr gemacht hat.Neue Corona-Variante da – Experte spricht jetzt Klartext. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Blindenmarkterinnen feiern Aufstieg in die LandesligaDie Damenmannschaft des Tennisclubs Blindenmarkt gewann die Aufstiegsspiele in die Landesliga souverän. Weiterlesen ⮕

Ministerin Klaudia Tanner: 'Der Terror hätte gesiegt, wenn wir Angst haben“Österreichs Verteidigungsministerin spricht im Interview über die Heeresschau, die Terrorwarnstufe und die kaputte Hercules. Weiterlesen ⮕

Wie sich die Ukraine auf den Winter vorbereitet.Ein Gespräch mit Svitlana Yarova, Stadträtin der ukrainischen Stadt Vinnytsia. Weiterlesen ⮕

EU-Hilfe für die Ukraine bröckeltIm Schatten des Ringens der Europäer um eine gemeinsame Linie im Nahostkonflikt erlahmt der finanzielle und militärische Beistand für Kiew. Zusagen von Waffen und Geld entpuppen sich als leer. Weiterlesen ⮕

Slowakei liefert keine Waffen mehr an die UkraineDer neue slowakische Ministerpräsident Robert Fico kündigte am Donnerstag einen Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine an. Weiterlesen ⮕

Die Union der europäischen ZauberlehrlingeDie Kriege in der Ukraine und in Nahost demaskieren die „geopolitische EU“. Ohne die USA sind die Europäer hilflos – und in existenzieller Not. Weiterlesen ⮕