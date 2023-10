Ukraine greift russische Flugabwehr auf Krim an

Bei einem Angriff mit Wasserdrohnen und Raketen will das ukrainische Militär einen Stützpunkt der russischen Flugabwehr getroffen haben.

Ein vom russischen Staat unterstütztes privates Militärunternehmen versucht offenbar zum ersten Mal gezielt, Frauen für Kampfeinsätze in der Ukraine zu rekrutieren. Ein Überblick über die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg.

Tote bei Schüssen bei Halloween-Feierlichkeiten in TampaNeben Chicago ist es auch in Tampa im US-Bundesstaat Florida zu einer Schießerei während einer Halloween-Party gekommen. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 3.00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei rivalisierenden Gruppen im historischen Viertel Ybor City, als die Clubs und Bars schlossen. Weiterlesen ⮕

Stmk: 70 Feuerwehrleute bei Alarmübung mit drei Szenarien in St. Margarethen bei KnittelfeldST. MARGARETHEN BEI KNITTELFELD (STMK): In einer großangelegten Alarmübung am 28. Oktober 2023 beübten an die 70 Feuerwehrmänner in der Gemeinde St. Margarethen den Ernstfall. Um den Puls der Helfer noch etwas in die Höhe zu treiben wurde diese Übung indem sich die Feuerwehren St. Weiterlesen ⮕

D: Eingeklemmter Fahrer bei Unfall mit zwei Lkw und einem Transporter auf BAB 7 bei Henstedt-UlzburgHENSTEDT-ULZBURG (DEUTSCHLAND): Am frühen Samstagmorgen des 28. Oktober 2023 kam es auf der Bundesautobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Henstedt-Ulzburg und Quickborn zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Weiterlesen ⮕

Damals bei uns in KlosterneuburgKlosterneuburgerinnen und Klosterneuburger feierten die Befreiung Österreichs 1955 am Rathausplatz. Weiterlesen ⮕

Die Wiener Austria tritt mit breiter Brust bei Leader Sturm anZwei Siege machen den Wienern Hoffnung für den Auftritt am Sonntag in Graz. Nur ist Sturm ist derzeit in Überform. Weiterlesen ⮕