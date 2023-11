Ukraine fordert mehr Luftabwehrsysteme zum Schutz ihrer Getreideexportrouten

Die Ukraine braucht nach den Worten von Präsident Wolodimir Selenskij mehr Luftabwehrsysteme, um ihre Getreideexportrouten und die an Russland angrenzenden Regionen zu schützen."Es gibt ein Defizit bei der Luftverteidigung - das ist kein Geheimnis", sagte Selenskij am Samstag in einer Rede auf einem internationalen Gipfel zur Lebensmittelsicherheit in Kiew. Österreich sagte 3,8 Millionen Euro Hilfe zu.

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) kündigte beim zweiten Gipfel"Grain from Ukraine" via Video den österreichischen Beitrag von 3,8 Millionen Euro zur Unterstützung der von Ernährungsunsicherheit betroffenen Menschen an, wie Österreichs Botschafter in der Ukraine, Arad Benkö, am Samstag im Online-Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mitteilte. Der Botschafter kritisierte Russland dafür, Hunger als Waffe zu benutzen. Dies dürfe nicht akzeptiert werden. Zuvor waren bei dem ukrainischen Angaben zufolge bisher größten russischen Drohnenangriff fünf Menschen verletzt worde





