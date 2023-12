Ukraine erhält grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen trotz Widerstand Ungarns

Für die Ukraine ist der Weg für Beitrittsverhandlungen mit der EU frei, die Auszahlung weiterer Milliardenhilfen der 27 Mitgliedsländer ist jedoch vorerst am Widerstand Ungarns gescheitert. Die EU-Staats- und Regierungschefs gaben am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel grünes Licht für Verhandlungen mit der Ukraine sowie Moldawien. Ungarns Regierungschef Viktor Orban kritisierte das zwar scharf, verzichtete aber auf ein Veto – nicht jedoch bei den Hilfsgeldern.

Hinter dem grünen Licht für EU-Beitrittsverhandlungen steht ein Verfahrenstrick – konkret nahm Orban an der entscheidenden Abstimmung am späten Donnerstagabend nicht teil. Es sei vorab mit dem ungarischen Premier abgesprochen gewesen, dass er den Raum für die Zeit verlasse, hieß es aus EU-Kreisen. Medienberichten zufolge bat ihn der deutsche Kanzler Olaf Scholz, die Sitzung zu verlassen. So konnte Orban bei seinem Nein zu den Beitrittsverhandlungen bleiben, ohne sie zu blockiere





