Übung zur Menschenrettung aus einem Unfall-Pkw bei der FF Türnitz

Verkehrsunfälle zählen zu den vorrangigen Einsätzen der heimischen Feuerwehren, so auch bei der FF Türnitz. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Verkehrsunfälle zählen zu den vorrangigen Einsätzen der heimischen Feuerwehren, so auch bei der FF Türnitz. Drauf bestens vorbereitet zu sein, ist daher umso wichtiger.

Daher führte die Freiwillige Feuerwehr Türnitz eine Übung zum Thema „Menschenrettung aus einem Unfall-Pkw“ durch. Daran nahmen zehn FF-Kameraden teil. Die Florianis mussten dabei die effektivste Rettungsmethode ermitteln. Dabei galt es zu erörtern, in welchem Zustand sowie in welcher Lage sich Unfallfahrzeug und Insasse befanden. Bei den Einsätzen der FF Türnitz wird stets großer Wert daraufgelegt, eingeklemmte Personen so schnell und vor allem so schonend wie möglich aus den Unfallfahrzeugen zu befreie

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



noen_online / 🏆 15. in AT

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Drei Verletzte nach Kollision von Pkw mit Badner BahnDer Unfall ereignete sich Dienstagabend in Traiskirchen, ein Pkw-Insasse wurde schwer, zwei wurden leicht verletzt.

Herkunft: KURIERat - 🏆 4. / 63 Weiterlesen »

Unfall zwischen Pkw und Polizeiwagen in TraunAm Freitag, 15. März 2024, ereignete sich gegen 16:00 Uhr an der Autobahnauffahrt Traun ein Unfall zwischen einem Pkw und einem Funkstreifenwagen der Polizei, der den Einsatz der Feuerwehr Nettingsdorf erforderte.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Schwerer Unfall auf Loferer Straße: 26-jähriger Alkolenker kollidierte mit PkwDer Pkw eines 26-Jährigen Alkolenkers geriet aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Auto einer 29-Jährigen kollidierte.

Herkunft: TTNachrichten - 🏆 20. / 51 Weiterlesen »

Bgld: Traktorlenker nach Unfall mit Pkw auf B 319 bei Rudersdorf eingeklemmtFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Stmk: Sechs teils schwer Verletzte bei Pkw-Unfall auf der B 54 bei IlztalFeuerwehr-News aus erster Hand

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Streit zwischen Motorradfahrer und PKW-Lenker endet bei Pinsdorf in Unfall mit SchwerverletztemPINSDORF/GMUNDEN. Ein Streit zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Lenker hat Samstagnachmittag auf der B145 Salzkammergut Straße bei Pinsdorf (Bezirk Gmunden) mit einem Unfall und einem Schwerverletzten geendet.

Herkunft: laumatat - 🏆 7. / 63 Weiterlesen »