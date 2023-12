Ubisofts 'Avatar: Frontiers of Pandora' - Grafisch beeindruckendes Spiel

Ubisofts 'Avatar: Frontiers of Pandora' mag spielerisch nicht der riesige Wurf sein, in Sachen Grafik sieht das Game aber bombastisch gut aus. Die Erwartungen waren groß im Vorfeld des Starttermins von Ubisofts Action-Abenteuer 'Avatar: Frontiers of Pandora', das den Film-Stoff von Regisseur James Cameron nun in Spielform für Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect goss.

Und das Spiel muss sich zumindest von der Aufmachung vor den Blockbuster-Kinofilmen keinesfalls verstecken. So ist die Spielwelt von Pandora riesig, offen erkundbar und lebendig und die Na'vi, die blauhäutigen Bewohner des Mondes, wirken extrem echt und natürlich umgesetzt – beides kann entweder solo im Singleplayer-Modus oder aber auch zu zweit im Koop erlebt werden. Atmosphäre und Grafik des neuen Games sind umwerfend, spielerisch ist es dagegen nicht der ganz große Wurf, aber solide und mit einem 'Far Cry'-Titel vergleichbar. Cool: Das 'Avatar'-Game will nicht die Filme kopieren, sondern erzählt seine ganz eigene Story





