Über 800 Startplätze: Aktion „Skikids“ erstmals in zehn Skigebieten

Zum 17. Mal werden im Rahmen der Aktion"Skikids" Kinder aus Niederösterreich das Skifahren und das Snowboarden kennenlernen. Im Bild: Der ehemalige Fußballprofi Toni Pfeffer, die Ex-Profiskirennläuferin und Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (ÖVP).ereits über 11.800 Kinder konnten im Rahmen der Aktion „Skikids“ ihre ersten Schwünge im Schnee ziehen. Am 9. und 10. Dezember findet das Projekt zum mittlerweile 17.

Kinder in Niederösterreich für das Skifahren und das Snowboarden begeistern - dieses Ziel verfolgt das Sportland Niederösterreich mit dem Projekt „Skikids“. Im Rahmen der Aktion bekommen Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren die Chance, einen kostenlosen Einsteigerkurs im Umfang von zwei Tagen zu absolvieren. Die Kinder können im Rahmen des Angebotes entweder beim Skifahren oder beim Snowboarden erste Fortschritte machen. headtopics.com

Besonders in Zeiten der Teuerung, die den Wintersport für viele Familien unleistbar machen würde, sei es wichtig, Kindern den Einstieg in den Ski- oder Snowboardsport zu erleichtern, sagt LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). „Es ist mir ein Herzensanliegen, dass wir unsere Kinder für den Wintersport begeistern und die Familien dabei unterstützen.

Anfang Dezember werden so über 800 junge Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an zwei Tagen kostenlos ihre ersten Schwünge im Schnee ziehen. Auch für die Verpflegung der Kinder wird gesorgt. Zudem erhalten die jungen Skikids nach einem weiteren Besuch im jeweiligen Skigebiet, in dem der Einsteigerkurs absolviert wurde, eine kostenlose Saisonkarte. headtopics.com

