Über 28 Kilo: In Gartners Garten sprießen die schwersten Zucchinis Tirols

Eine Zucchini von Manfred Gartner reicht wohl das ganze Jahr für die Familie aus Dellach im Drautal. Aber nicht, weil sie das Gemüse nicht mag.

Topinambur wuchs vier Meter hochEmmerich Amböck dürfte ein besonders fruchtbares Plätzchen in seinem Garten haben. Weiterlesen ⮕

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler tourt durch Österreich und spricht über Bildung und gerechte LöhneAndreas Babler, der Vorsitzende der SPÖ, hat bei einer Gewerkschaftsveranstaltung in Amstetten eine Rede über Bildung, Pflege, gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen gehalten. Er betonte, dass die Menschen ein Recht auf gute Bildung, ein starkes Gesundheitssystem und gerechte Löhne haben. Babler ist optimistisch, dass die Sozialdemokratie an Stärke gewinnen wird. Weiterlesen ⮕

Beschwerde gegen Berichterstattung über Suizid von Christian PilnacekDer Presserat wird über eine Beschwerde gegen die Berichterstattung über den Suizid von Christian Pilnacek entscheiden. Es wird diskutiert, ob mögliche Verstöße gegen den Ehrenkodex der Presse vorliegen. Themen sind Persönlichkeitsschutz und Berichterstattung über Suizid. Weiterlesen ⮕

Ötztal-Tourismus-Chef Oliver Schwarz über Sölden: „Piste ist in sensationellem Zustand“Oliver Schwarz, Direktor von Ötztal Tourismus, bei „Tirol Live“ zu Ski-Weltcup, der Macht der Bilder, den Aussichten für die Wintersaison und dazu, warum der Klimawandel den Sommer beflügeln könnte. Weiterlesen ⮕

Radfahrerin bei Rot über Kreuzung geradelt - schwer verletztEine Radfahrerin wurde von einem herannahenden Auto erfasst, als sie bei Rot über eine Kreuzung fuhr. Trotz Notbremsung konnte der Autofahrer eine Kollision nicht verhindern. Die Frau wurde etwa zehn Meter weit weggeschleudert und erlitt Kopfverletzungen und Prellungen. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt. Weiterlesen ⮕

Polizei rettet über 1.000 Katzen vor dem Tod in ChinaIn der ostchinesischen Stadt Zhangjiagang hat die Polizei einen Lastwagen gestoppt, der über 1.000 Katzen transportierte. Die geretteten Tiere wurden in ein Tierheim gebracht. Die Rettungsaktion deckte illegalen Handel mit Katzenfleisch auf und wirft Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit auf. Weiterlesen ⮕